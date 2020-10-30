По его словам, несоответствие более чем в 3,6 млн гривен, которое НАПК выявило во время проверки его декларации, - следствие технической ошибки, которую он допустил, заполняя документ.

Заместитель председателя Конституционного суда Украины Сергей Головатый считает, что не должен был брать самоотвод при принятии решения КС о конституционности отдельных положений антикоррупционного законодательства, поскольку у него не было конфликта интересов.

Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.

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Головатый, в декларации которого Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило несоответствие более чем в 3,6 млн грн, отметил, что хотя на момент рассмотрения дела он и был под проверкой НАПК, но никаких нарушений в его декларации на тот момент не установлено, а было лишь письмо от Нацагентства с просьбой объяснить сумму, в отношении которой возникли вопросы.

По словам Головатого, несоответствие более чем в 3,6 млн гривен, которое НАПК выявило во время проверки его декларации, - следствие технической ошибки, которую он допустил, заполняя документ, когда в графу "общий доход" была внесена цифра, которая соответствует сумме уплаченных им налогов.

Об этом Головатый, как отмечает он сам, он проинформировал Нацагентство в начале октября.

"Никакого конфликта интересов у меня нет, потому что у меня нет частного интереса. Я - должностное лицо, у меня - публичная должность. Я получал доходы целый год в 2019 году из публичных источников (из госбюджета). Никаких копеек из частных источников я не получал. Для того чтобы был конфликт интересов, должен быть умысел сокрытия информации, выгоду. Какая может быть выгода, когда должностное лицо, получающее зарплату от государства, осуществляет публичную деятельность? Конфликт интересов - это всегда конфликт между занимаемой публичной должностью и частным интересом, который преследует лицо. Поэтому у меня нет конфликта интересов", - сказал Головатый.

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Он также добавил, что проверять норму закона на конституционность было не его частным интересом, а его профессиональной обязанностью, и отметил, что в результате заседания 27 октября он выразил расходящееся мнение, в котором отметил, что не голосовал за принятое судом решение.

В НАПК подтверждают слова Головатого о том, что получали от него объяснения о технической ошибке в декларации, но заявляют, что оно не может быть учтено, поскольку "при подаче декларации он имел документ, содержащий достоверные сведения".

"В практике Европейского суда есть такое понятие как, "характер действий лица, что свидетельствует о наличии умысла". Скажите, пожалуйста, если вы получаете в месяц 250 тысяч гривен, можно ли поверить объяснению лица о том, что оно, указывая 800 тысяч гривен в год, сознательно ошиблось?" - отмечает директор НАПК Александр Новиков.

Отвод судей КСУ: что известно

28 октября председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил, что трое судей Конституционного суда - Ирина Завгородняя, ​​Игорь Слиденко и Владимир Мойсик - должны были принять отвод при рассмотрении вопроса конституционности статьи о недостоверном декларировании, потому что у них был конфликт интересов.

По словам Новикова НАПК выявило незадекларированные сведения более чем в 3,6 млн грн в декларации судьи КСУ Сергея Головатого. Однако, по словам председателя Нацагентства, Головатый не знал об этих обстоятельствах при принятии решения судом.

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Автор: Татьяна Поляковская