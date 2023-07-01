Вскоре после назначения чиновника "всплыли" нелицеприятные моменты из его биографии.

В Украине новый скандал вокруг околовоенных чиновников. Министерство обороны отстранило от должности временно исполняющего обязанности директора Департамента ресурсного обеспечения Руслана Ригованова. Его назначили всего три дня назад – 28 июня.

"Отстранение произошло сразу после появления контраверсионного рода информации об указанном лице. В настоящее время проводится внутренняя проверка отдельных фактов, которые были обнародованы. О результатах сообщим отдельно в ближайшие дни", – говорится в сообщении Минобороны.

В чем конкретно провинился Ригованов, Минобороны не уточняет. Ранее активисты сообщали в соцсетях, что этот человек участвовал в антиукраинских политических шоу на российском телевидении.

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"Ригованов как "политический эксперт" регулярно участвовал в телешоу кремлевских пропагандистов в Москве. А теперь он имеет доступ к большому количеству документации с так сказать "ограниченным доступом", – заявил активист Олег Симороз.

Также в адрес Руслана Ригованова озвучены обвинения в "дерибане" национального парка "Голосеевский".

"Будучи в должности начальника отдела рекреации и заместителя директора НПП "Голосеевский", он подписал ряд так называемых рекреационных соглашений с лицами, захватившими часть нацпарка и существенно повредившими ее", – утверждает Симороз.

Недавние скандалы вокруг Минобороны

В конце июня вспыхнул громкий скандал вокруг главы одесского ТЦК. Военный чиновник умудрился закупиться дорогой испанской недвижимостью и дорогими автомобилями во время полномасштабной войны с РФ. Военкома уволили, а его коллег из других регионов решили дополнительно проверить.

А незадолго перед тем оскандалился Ивано-Франковский ТЦК. Там решили запретить мужчинам ложиться на лечение в больницу без санкции военкома. Когда общественность возмутилась, в ТЦК заявили, что их просто неправильно поняли: они лишь рассматривали такую возможность, но не утвердили ее.

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