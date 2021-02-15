Проректор Харьковского государственного университета питания и торговли Виталий Бахтояров угодил в скандал из-за одного из комментариев, оставленного с его страницы в соцсети.
С чего все началось
Как пишет ТСН.ua, комментарий со страницы Виталия Бахтоярова появился под публикацией в Facebook о необходимости переименования школы в Харькове, которая до сих пор носит имя маршала Жукова. В частности, Бахтояров написал под постом от 10 февраля следующий текст:
"Шоб вы сдохли, бандерлоги д*лбанные! Маршала Победы тесните, сволочи! Сами чего достигли? Чем вы занимаетесь в жизни?".
Вскоре данный комментарий был удален, однако активисты успели сделать скриншот.
Что говорят в университете
Ректор университета Александр Черевко заявил, что сейчас ведется разбирательство в данном деле. При этом он отрицает, что слова в соцсети принадлежат сотруднику учебного заведения.
"В своей пояснительной записке, которую написал мне проректор по административно-хозяйственной части Виталий Бахтояров, он никаких высказываний не выкладывал со своей страницы. Его страницу взломали и от его имени разместили эти клеветнические заявления. Мы заявили об этом в СБУ, СБУ уже с ним разговаривала, он написал пояснительные записки. Проректор всегда стоял на государственнической позиции, я это могу подтвердить, я никогда от него не слышал никаких высказываний против государственной власти, против Украины или в поддержку России. Он сказал, что все, что было на его странице он удалил ", - заявил ректор.
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Он заверил, что потребует от сотрудников университета внимательно следить за своими страницами в соцсетях.
Ранее похожая ситуация произошла в одном из киевских вузов.
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