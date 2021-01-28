Новая "зрада": в Доме профсоюзов, где сгорели люди, откроют гигантский покерный клуб - СМИ (видео)

В самые горячие дни Революции Достоинства в Доме профсоюзов случился пожар, который унес жизни людей. Так это здание стало символом революции.

В Доме профсоюзов, где во время Революции Достоинства погибли люди, вскоре откроют гигантский покерный клуб. Об этом сообщает Следствие.Инфо. «Профсоюзы снова собираются сделать «ошибку» - вскоре на Майдане Незалежности откроют покерный клуб на 1000 квадратов», - говорится в сообщении. По словам журналистов, он имеет признаки подпольного казино, где играют на деньги. Читайте также После громкого скандала ресторан KFC в "Доме профсоюзов" снова подает признаки жизни (фото) Скандалы вокруг Дома профсоюзов Во времена Майдана Дом профсоюзов был штабом майдановцев. В самые горячие дни революции там случился пожар, унесший жизни людей. Так это здание стало символом Революции Достоинства.

21 ноября 2018 года вечером в Киеве в восстановленном после пожара во время Революции Достоинства в феврале 2014 года Доме профсоюзов открылся ресторан быстрого питания сети KFC.

Это вызвало возмущение граждан и протесты у заведения. После того, как активисты зажгли пиротехнику и расписали стены ресторана, полиция начала задерживать протестующих. Во время задержаний применялся слезоточивый газ и средства физического воздействия. Также правоохранители перекрывали выход из метро.

Ресторан быстрого питания KFC в Доме профсоюзов после этого объявил, что временно прекращает работу.

В Доме профсоюзов также открывали кафе «Каратєль» и l'kafa, но все они закрылись после акций протеста и крупных скандалов.

Федерация профсоюзов признала, что открывать развлекательные заведения в этом здании - большая ошибка. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Денис Прядко

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