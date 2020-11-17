Отмена приговора связана со скандальным решением Конституционного суда по е-декларированию.

Высший антикоррупционный суд отменил свой первый обвинительный приговор, вынесенный в отношении судьи Апелляционного суда Днепропетровской области. Отмена приговора связана со скандальным решением Конституционного суда Украины по е-декларированию.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Приговор касался умышленного непредставления е-деклараций судьей в отставке Надеждой Посунся.

Коллегия судей в октябре 2019 года признала ее виновной в совершении преступления по статье 366−1 УК Украины и назначила наказание в виде штрафа в размере 51 тысячи гривень с лишением права занимать государственные должности (кроме выборных) в течение одного года.

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Скандальное решение КСУ: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона № 4288, которым предлагается прекратить полномочия судей КС со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

3 ноября в Европейском Союзе призвали Украину возобновить е-декларирование и надлежащую работу антикоррупционных органов - Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Национального антикоррупционного бюро Украины - до конечной даты 16 декабря, установленной решением Конституционного суда.

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Автор: Денис Прядко