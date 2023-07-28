Предатель пытался обнаружить боевые позиции украинской противовоздушной обороны и установить локации местных штабов Теробороны.

Задержан еще один агент ФСБ РФ, собиравший разведданные о дислокации Сил обороны на территории Кировоградской области.

Как сообщил пресс-центр СБУ, злоумышленником оказался житель города Торецк Донецкой области, которого российская спецслужба завербовала еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

Отмечается, что после 24 февраля 2022 года он получил задание прибыть на Кировоградщину как переселенец с востока Украины для проведения разведывательно-подрывной деятельности.

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В спецслужбе проинформировали, что после того как российский агент поселился в одном из населенных пунктов области, он начал собирать информации о местах базирования подразделений ВСУ.

"Первым делом пытался выявить боевые позиции украинской противовоздушной обороны и установить локации местных штабов терробороны. Чтобы получить эти сведения, злоумышленник устроился ремонтником на одном из военных объектов региона. За каждое выполненное задание оккупанты гарантировали своему приспешнику денежную оплату в размере до 5 тыс. грн. кроме того, в качестве вознаграждения ФСБ обещала "эвакуировать" этого агента в Россию и трудоустроить в ряды спецслужбы страны-агрессора. Однако, помехой этих "планов" стали сотрудники Службы безопасности, которые своевременно разоблачили фигуранта, задокументировали его преступные действия и задержали "на горячем", когда он скрыто фотографировал объект ВСУ", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что у злоумышленника изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с представителем ФСБ и фиксации мест базирования украинских защитников. Отснятые медиафайлы с координатами и привязкой к местности нужны были российским захватчикам для подготовки нового воздушного удара по региону.

На основании собранных доказательств задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

СБУ отлавливает агентов России

Как сообщал УНИАН, СБУ задержала российского агента, который занимался подготовкой нового воздушного удара РФ по Харькову. Злоумышленник входил в состав агентурного аппарата Главного управления генерального штаба ВС РФ (более известного как гру). Для выполнения вражеского задания он объезжал территорию города и скрыто фиксировал места базирования Сил обороны.

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