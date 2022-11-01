Причина изменения формата обучения - угроза вражеских обстрелов на территории региона.

Из-за угрозы новых ракетных ударов учреждения общего среднего образования Киевской области 1 и 2 ноября перейдут на дистанционный формат.

Соответствующее решение приняли на заседании Оперативного штаба совета обороны Киевской области, сообщает Киевская ОВА.

Отмечается, что учреждения дошкольного образования до 2 ноября будут работать в режиме дежурных групп.

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"В случае других изменений в учебном процессе проинформируем дополнительно", - говорится в сообщении.

Как работали школы и садики Киевской области до 1 ноября

Учреждениям образования на Киевщине разрешили возобновить очное обучение с 26 октября 2022 года.

Но 31 октября российские оккупанты снова атаковали территорию Украины ракетами. Один из "прилетов" был зафиксирован в одной из общин Киевщины. В результате ударов РФ 31-го числа часть Киева и области осталась без света, в столице были перебои с водоснабжением.

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