Директор школы подтверждает конфликт учителя с учениками, но отрицает, что детей заставили раздеться.

В Луцкой в школе №15 вспыхнул скандал после того, как ученицы пожаловались на издевательства со стороны учителя.

Соответствующее сообщение появилось в Instagram-паблике "For Луцк".

Девочки-подростки 13-14 лет утверждают, что учительница математики Лилия Владимировна Волога якобы заставила их в классе раздеться до нижнего белья, чтобы обыскать в поисках вейпа.

"На перемене у меня в классе парили (электронные сигареты - ред.), и тут заходит учительница и увидела пар, начала кричать, обзываться... Я ей сказала, у меня ничего нет. Потом она всех выгнала, и оставила меня и двух одноклассниц, и говорила раздеваться до трусов и лифчика, затем разуваться... (Это сделали), потому что она заставляла, довела до истерики", - приводятся слова одной из школьниц.

Также утверждается, что после инцидента в сторону девочек "летит куча угроз со стороны дирекции школы".

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Помимо этого приводятся цитаты из рассказов других учеников о ее "издевательствах" - мол, якобы учитель стирала тряпкой для доски макияж с лица школьницы в ее день рождения, заставляла раздеваться других детей, била учеников, а также оскорбляла и умышленно занижала оценки.

Помимо этого, учительницу обвиняют в употреблении алкоголя во время рабочего дня на территории школы.

Также в Instagram "For Луцк" утверждается, что "дирекция и родительский комитет закрывает на это глаза".

Кроме того, в интернете опубликовали видео, как учительница в 2017 году била школьника в коридоре привселюдно.

Как пишет луцкое издание "Конкурент", директор школы Олег Гребенюк признает, что конфликт у учителя с этими тремя ученицами был, но информацию о том, что детей заставили раздеваться, он не подтвердил.

От других комментариев по скандальной ситуации директор школы отказался.

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Автор: Александр Топчий