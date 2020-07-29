Опрос показал, как украинцы относятся к дистанционному образованию

Категорически отрицательных оценок больше в южном и восточном регионах Украины.

Около половины граждан Украины отрицательно относятся к внедрению дистанционного формата образования в связи с пандемией коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова и фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива с 3 по 9 июля.

По данным, которые представлены сегодня на пресс-конференции, полностью поддерживают дистанционное образование 9,9% респондентов, скорее поддерживают - 22,4%, скорее не поддерживают - 25,1%, категорически не поддерживают - 24,6%. Затруднились ответить 18% опрошенных.

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Как отмечается, категорически отрицательных оценок больше в южном (29%) и восточном (28%) регионах.

Наиболее существенными проблемами, с которыми столкнулись граждане в связи с переходом на дистанционное обучение, респонденты назвали снижение уровня успеваемости детей (26%), недостаток внимания учителей к потребностям детей во время учебы (22%) и технические проблемы - плохое качество интернета (21%) или отсутствие устройств для онлайн-обучения (19%). Нехватку технических средств отмечают около 20-30% граждан в небольших городах (до 100 тыс. жителей).

Также 13,3% отмечают чрезмерную загруженность детей задачами, 5% - недостаточную нагрузку детей задачами, 16,1% отмечают формальный подход учителей к проведению дистанционного обучения.

В селах в ходе опроса 20% респондентов сказали об отсутствии технических устройств, 27,1% - о плохой интернет-связи. В поселках городского типа эти данные составляют 19,6% и 25,8% соответственно; в городах, где население менее 20 тысяч - 27,9% и 34,5%, менее 49 тысяч - 40,9% и 39,1%, менее 99 тысяч - 26,4% и 20%, менее 999 тысяч - 14% и 12,6%. В то же время в городах с населением более 1 млн жителей об отсутствии технических устройств сказали 8,9% респондентов, о плохой интернет-связи - 7,2%.

По мнению большинства украинцев, главную ответственность за качество образования и подготовку школ к работе в условиях пандемии несет Министерство образования и науки, 11% считают, что ответственность за этот процесс должен нести президент Украины.

*** Исследование проведено методом личного интервью среди 2022 респондентов в возрасте от 18 лет по месту жительства во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

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