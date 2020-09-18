По его словам, подавляющее большинство директоров, руководителей органов местного самоуправления достаточно тщательно и плодотворно подготовились к организации образовательного процесса.

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет считает, что заявления о провальной подготовке школ к учебному процессу «несколько преувеличены».

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Депутат от "Голоса" Наталья Пипа, в частности, поинтересовалась у Шкарлета, что он будет делать по истечении испытательного срока в МОН после «провала в подготовке школ».

«25 сентября у вас заканчивается испытательный срок. За то время провалена подготовка школ, а проблемы были с ВНО... и в ваших работах выявлено 90% плагиата», – заявила Пипа.

Она попросила прокомментировать Шкарлета эту информацию, ведь «народ и парламент убежден», что он «должен уйти и передать обязанности более профессиональному министру». Также депутатка спросила, успеет ли МОН принять за несколько дней закон о стандартах в среднем образовании.

Шкарлет ответил, что "ничего не знает о сроке 25 сентября".

«Во-вторых, относительно провальной работы со школами ... Ну, мне кажется, что это несколько преувеличенные факты. Подавляющее большинство директоров, руководителей местного самоуправления, которые на сегодня достаточно тщательно и плодотворно подготовились к организации образовательного процесса», – сказал Шкарлет.

Временный глава МОН также обратил внимание на выводы «двух профессиональных органов, «абсолютно опровергающие те вещи», которые «разгоняют в сети».

«Я убежден, что для большинства ученых Украины этот вопрос (плагиата – УНИАН) уже давно закрыт», – подчеркнул и. о. министра.

Шкарлет – плагиатор? Что известно

Накануне назначения Шкарлета в министерство, в июне 2020-го, у членов профильного комитета ВР возникли вопросы о наличии плагиата в его диссертациях и «политической ангажированности» из-за информации СМИ о том, что в прошлом он был членом Партии регионов.

Ученые обнаружили в его трудах более 87% скопированных цитат других авторов, которые сам и. о. министра как цитаты не указывал. Кое-где совпадали целые абзацы.

Сам же Шкарлет впоследствии объяснил, что научные работы, в которых общественность обнаружила плагиат, были написаны либо в сотрудничестве с другими учеными, либо же только под его редактурой.

После назначения Шкарлета в МОН не утихают студенческие протесты.

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Авторы: Яна Ставская, Надежда Пришляк