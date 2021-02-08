По предварительным подсчетам, злоумышленники совершили более 360 тысяч угроз.

В Украине разоблачили преступную группу коллекторов, которые шантажировали клиентов-должников порнографическим контентом.

Читайте такжеНе должник и не поручитель. Что делать, когда допекают коллекторы (укр.)Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

«Фигуранты предоставляли кредитные услуги, а в случае неуплаты займа – шантажировали клиентов. Кроме угроз физической расправой, с помощью фотомонтажа изготавливали противоправный контент с участием должников. Правонарушителям грозит до двенадцати лет заключения», - говорится в сообщении.

Установлено, что участниками преступной схемы были более 30 человек. Фигуранты создали две финансовые компании, предоставлявшие кредиты. В штате компаний были и коллекторы, которые занимались шантажом клиентов-должников:

«Злоумышленники с помощью фоторедакторов изготавливали порнографический контент с изображением заемщиков или их родственников. Далее-угрожали распространить такие материалы и совершить физическую расправу».

Детали расследования

По предварительным подсчетам, злоумышленники совершили более 360 тысяч угроз гражданам из разных регионов Украины.

Сотрудники полиции провели 50 обысков в офисах компаний, квартирах и автомобилях фигурантов. По результатам изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, серверное оборудование и «черновые» записи. Обыски одновременно проходили на территории Киевской, Харьковской, Винницкой, Сумской областей и в столице.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) и по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

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Автор: Катерина Шварц