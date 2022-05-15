Любые попытки вести бизнес во временно оккупированном российскими войсками Херсоне вне украинского законодательства и получение оплаты за услуги в рублях являются незаконными.

Об этом говорится в официальном заявлении сети отелей Premier относительно коллаборантских действий владельцев отеля, который до полномасштабного вторжения РФ в Украину работал под брендом Premier Compas Hotel в Херсоне.

"С марта 2022 года с менеджментом Херсонской гостиницы отсутствует связь. На его открывшейся странице в соцсетях заблокирована возможность добавлять комментарии в отношении официальной позиции сети отелей Premier", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сеть отелей Premier имела контракт с Premier Compas Hotel Kherson по предоставлению консультационных услуг по маркетингу и управлению, а также предоставляла право пользования брендом, но не является владельцем херсонского отеля. После начала оккупации Херсонской области руководство сети отелей Premier сообщило Premier Compas Hotel о прекращении сотрудничества.

Отмечается, что сеть Premier с 2014 года осуждает действия РФ в отношении Украины, а с самого начала полномасштабной войны в 2022 году ведет активную волонтерскую деятельность и оказывает поддержку ВСУ.