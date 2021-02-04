Сервисный центр предоставляет более 1 тыс. услуг в день и одновременно обслуживает до 30 клиентов.

В Киеве открыли крупнейший в Украине сервисный центр МВД.

Как сообщается на сайте МВД один из старейших и наиболее известных сервисных центров министерства, работавший на ул. Туполева, 19, переехал в современное просторное помещение на ул. Победы, 20.

Сервисный центр предоставляет более 1 тыс. услуг в день и одновременно обслуживает до 30 клиентов.

«Сервисный центр МВД на Туполева имеет давнюю историю, датированную еще 1943 годом. Уже 77 лет старейшее учреждение осуществляет регистрационные операции авто. Теперь старое помещение в прошлом. В обновленных сервисных центрах МВД работаем только с новыми подходами к предоставлению услуг - по принципам клиентоориентированности, «единого окна» и экстерриториальности», - отметил первый заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов.

Среди основных преимуществ обновленного центра - расширение перечня услуг, просторный open space - более 2 тыс. кв. м, использование современных технологий и клиентоориентированный персонал, большая общая площадь территории - 3,5 га, заезд с двух направлений (ул. Мельниченко и ул. Победы), территория под автодром для сдачи экзаменов, просторная площадка для экспертов (вмещает более 50 автомобилей, в частности, крупногабаритных), парковка на 600 авто, 850-дюймовый LED экран электронной очереди.

Разделенные зоны предоставления услуг создают комфортные условия для пребывания в сервисном центре МВД. На первом этаже находится большой зал, где предоставляются услуги по регистрации транспортных средств, выдаче справок о несудимости, выдаче свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, а также по предоставлению выписки из Единого государственного реестра транспортных средств. На втором этаже осуществляется обмен и восстановление водительского удостоверения.

В помещении установлен терминал электронной очереди, в котором после завершения карантина посетители будут получать талоны электронной очереди на текущий день. Пока же услуги предоставляются по предварительной записи через функционал е-очереди на сайте Главного сервисного центра МВД.

В новом сервисном центре МВД предусмотрены удобства для маломобильных групп населения и посетителей с детьми. Здесь установлена веб-камера, с помощью которой на официальных сайтах сервисных центров МВД в онлайн-режиме можно посмотреть процесс обслуживания и загруженность.

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Автор: Виталий Саенко