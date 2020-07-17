В Украине изменили правила выдачи водительских прав

Отныне подтвердить навыки вождения стало проще, а экзамены будут снимать на видео

17 июля вступил в силу приказ МВД от 22 мая 2020 года № 408, утвердивший новые инструкции: о порядке приема экзаменов для получения прав и о возможности фото- или видеофиксации во время сдачи экзаменов.

Об этом сообщаетГлавный сервисный центр МВД.

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Что изменилось

Согласно новым инструкциям:

при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами по любой из категорий В, С1, С, D1 и D, а максимально допустимый перерыв в навыках вождения увеличен до 3 месяцев ;

управления транспортными средствами по любой из категорий В, С1, С, D1 и D, а максимально допустимый перерыв в навыках вождения ; в случае открытия двух и более категорий теоретический экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории.

Экзамен прекращается, если человек пользуется подсказками.

Продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена:

на площадке – не менее 10 мин;

на дороге – не менее 20 мин;

в целом – не более часа.

Возможно отклонение от маршрута проведения практического экзамена, если на нем дальнейшее движение невозможно (транспортный затор, дорожные работы, ДТП и т.д.);

фото-, видеофиксация происходит от начала каждого экзамена и ведется непрерывно до его завершения.

Результаты экзаменов можно обжаловать в течение 10 рабочих дней.

Аннулирование водительских прав

Указом также определены основания для аннулирования удостоверения водителя (в случае лишения права управления, полученного впервые, предоставления фиктивных документов и т.п.).

Кроме того, в документе указано, что возможно исключение имеющейся категории, если медицинской справкой она не подтверждена, и ее восстановление в случае предоставления новой медсправки, если пригодность к управлению восстановлена.

Главный сервисный центр МВД напомнил, что на его сайте можно ознакомиться с маршрутами для совершенствования навыков вождения, а также проверить свои знания ПДД на онлайн-тренажере.

20 вопросов и видеофиксация

Министерство внутренних дел обновило правила выдачи водительских прав. Соответствующие изменения были внесены 22 мая 2020 года в Инструкцию о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами.

Согласно обновленной инструкции, во время сдачи теоретического и практического экзаменов должны использоваться технические средства контроля (в частности фото- и видеофиксации процесса.

Экзамен принимается в специально оборудованном помещении ТСЦ МВД. Экзаменационный билет насчитывает 20 вопросов, к каждому из которых есть от 2 до 5 вариантов ответов (один из них – правильный).

Результат успешно сданного теоретического экзамена действителен три месяца.

Практический экзамен сдается в том же ТСЦ МВД. Если человек трижды не сдал практический экзамен, то он должен пройти повторный курс подготовки по практическому управлению транспортным средством в любом заведении, и только потом допускается к следующему экзамену.

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