Режиссер считает, что сознание боксера состоит из "путинских пропагандистских штампов".

Бывший пленник Кремля и украинский режиссер Олег Сенцов хочет привить новоиспеченному чемпиону мира по боксу Александру Усику проукраинскую позицию.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Сенцова, кто-то считает украинского боксера "московским манкуртом", что "после него надо стирать флаг" и сам Усик "пусть катится к своему Путину".

Но с другой стороны своей победой он прославил свою страну, а свой бой он вел в перчатках с названием Украины и своего родного оккупированного Россией города Симферополя.

Читайте такжеЗеленский поблагодарил Усика за победу: "Украина возвращает свое""Мне, как и любому патриоту Украины, невозможно согласиться с той ахинеей, которую регулярно несет Усик, когда он открывает рот. Его неопределенная позиция по Крыму и путинские пропагандистские штампы, из которых состоит сознание этого боксера, прямо противоположные моим", - пишет Сенцов.

Однако поступить в этой ситуации, считает режиссер, можно лишь двумя способами - либо подтолкнуть Александра Усика к переезду в Россию, либо "пытаться работать с его сознанием и перетаскивать на свою сторону".

По словам Сенцова, этот вопрос касается стратегии государства и гражданского общества в целом. При этом уменьшать пророссийски настроенных граждан физически либо ждать, пока они сами переедут или умрут - бессмысленно.

"Что делать? Точно не отталкивать, а разъяснять, особенно, когда человек считает себя украинцем, что это действительно значит и почему не может сосуществовать с "русским миром", - считает бывший политзаключенный.

Он призвал тех, кто уже осознал свою идентичность, помочь пройти этот же путь еще неопределившимся гражданам, а не "уничтожать возможных и существующих сторонников нашей государственности".

Как уже сообщал УНИАН, 25 сентября в Лондоне Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и завоевал титул чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе. При этом перед боем он разговаривал на украинском языке.

Автор: Станислав Кожемякин