Семь столичных пунктов проведения ВНО оказались не готовы принимать людей

В то же время, 95 пунктов соответствуют требованиям санитарного врача.

В Киеве 7 пунктов проведения ВНО оказались не готовы к приему участников.

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Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, ссылаясь на результаты мониторинга пунктов для проведения пробного внешнего независимого оценивания, проводимого специалистами ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве совместно с Департаментом образования и науки.

В 7 пунктах были выявлены нарушения требований постановления главного государственного санитарного врача Украины «Об утверждении временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий при проведении внешнего независимого оценивания и единого вступительного экзамена в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)».

В частности, отсутствует медицинский работник, сотрудники недостаточно обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски медицинские, перчатки), антисептическими и дезинфицирующими средствами, бесконтактными термометрами.

Еще 95 пунктов соответствуют требованиям, заверили в Госпродпотребслужбе.

10 рабочих групп для проведения мониторинга соблюдения противоэпидемических мероприятий в пунктах тестирования, размещенных на территории Киева, будут работать накануне начала каждой сессии ВНО и вступительных экзаменов.

Напомним, сегодня Верховная Рада освободила выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации за эпидемии COVID-19.

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