Тем временем в Белгородской области сообщали о взрывах.

Вечером российские войска начали обстреливать Купянск Харьковской области.

Об этом сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник в своем официальном Telegram-канале "Генерал Марсель". Сначала он сообщил об обстреле города ракетами С-300, однако позже рассказал о неудачных для оккупантов пусках.

"Обновление: все ракеты остались "дома" у врага. Там лучше, все "по-домашнему", - написал Мельник.

Видео дня

Тем временем Telegram-каналы Белгорода сначала сообщали о "вылетах", а затем - о громких взрывах и "хлопках" над областью.

Взрывы в Белгороде

Как известно, российская захватническая армия с начала полномасштабной войны запускает ракеты по Харьковской области из Белгородской. В сети большое количество видео с "вылетами".

Летом местные Telegram-каналы сообщали о падении в области ракет, которые запускали по Украине. Уже осенью в Белгороде ракета, которую запускали по Харькову, попала в жилой дом.

Кроме того, в Белгородской области горели склад с боеприпасами, подстанция и нефтебаза.

В январе командир взвода российских захватчиков взорвал гранату рядом с боеприпасами. Взрыв привел к пожару.

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