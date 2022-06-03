Девочку расстреляли оккупанты, но ранение оказалось не смертельным и ей удалось выжить.

В селе Катюжанка в Киевской области чудом пережила оккупацию 13-летняя Дарья. Она притворялась мертвой, чтобы российские военные ее не расстреляли.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Там отметили, что в конце февраля 2022 года российская колонна зашла в село. Тогда девочка и ее родные пытались проехать домой с соседней улицы, когда оккупанты открыли огонь по машине. Автомобиль загорелся, отец Дарьи и его жена погибли на месте.

Девочка пыталась убежать, но военные пустили автоматную очередь и тяжело ранили ее в руку и бедро. Истекая кровью, Дарья спряталась и притворилась мертвой, чем и спасла себе жизнь.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля после освобождения Катюжанки Киевской области в местной школе нашли дневник российского военного вероятно, офицерского ранга, в котором он размышлял о том, зачем приехал в Украину и хвастается допросами украинцев.

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