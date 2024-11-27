Горбенко считает, что вузами должны заинтересоваться правоохранительные органы, в том числе действиями ректоров высших учебных заведений.

Ректоры определенных украинских вузов принимают такое количество студентов, что их физически не вместят существующие аудитории. По словам депутата ВР Руслана Горбенко, это делается для того, чтобы мужчины могли избежать мобилизации.

В эфире Новини.LIVE он заявил, что во время проверок должностных лиц высших учебных заведений общество увидит такие же триггеры, как с чиновниками Медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). По его словам, у "педагогов" правоохранители могут найти такие же свидетельства коррупции - "картинки на кровати или еще какие-то тумбочки" с деньгами.

"Я думаю, что мы скоро увидим такие триггеры, как по МСЭК, но с ректорами высших учебных заведений, которые, видимо, скорее там не чисты на руку и накапливали, увеличивали количество студентов", - сказал он.

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Депутат добавил, что в определенных случаях студентов зачислено столько, что аудитории тех или иных вузов не в состоянии принять людей в таком огромном количестве. Нардеп добавил:

"Увеличивали количество (студентов - УНИАН), хотя понимали, что даже там аудитория не может принять столько, чтобы их там учили очно. Вот поэтому я думаю, что правоохранительные органы должны заинтересоваться".

Горбенко убежден в том, что, если проверить студентов в возрасте от 21 года, то количество отчисленных будет в сотнях тысяч. Поэтому он считает, что вузами должны заинтересоваться правоохранительные органы, в том числе действиями ректоров высших учебных заведений.

Отвечая на вопрос, будут ли таких чиновников увольнять, он отметил: "Их будут сажать".

Коррупционные скандалы с МСЭК в Украине

Напомним, Министерство здравоохранения вместе с правоохранителями сейчас проверяет решение медико-социальных экспертных комиссий по установлению инвалидности более 1,6 тыс. должностных лиц. Речь идет, что в конце октября Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента Владимира Зеленского провел заседание, на котором рассмотрел ситуацию относительно коррупционных и других правонарушений при установлении инвалидности должностным лицам госорганов.

Во исполнение решений СНБО правительство одобрило соответствующий план мероприятий по противодействию коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам. По состоянию на конец ноября, сформирован перечень из 1695 должностных лиц из более 30 государственных органов. Они направлены для осуществления экспертизы относительно обоснованности принятых по ним решений медико-социальными экспертными комиссиями.

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