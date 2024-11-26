Также ряд заведений потеряли лицензии, а некоторые чиновники - могут потерять свободу, говорят в министерстве.

В этом году из украинских вузов отчислили более 23,4 тысячи мужчин в возрасте старше 30 лет, которые, вероятно, использовали обучение как способ избежать мобилизации. Об этом сообщил в своем Фейсбуке заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

Так, отчисления проводились в период с апреля по август, под них попали 23 448 мужчин старше 30 лет. По словам Винницкого, формальными причинами для отчисления были неуспеваемость в учебе, прогулы занятий и тому подобное.

"Видимо отчисление студентов не стоит считать положительным явлением для системы. (...) Очевидно, что отчисленные - это те "студенты", которые на самом деле не планировали быть студентами, а хотели использовать этот статус для избежания других обязанностей. То, что их уже нет в системе высшего образования - признак того, что система самоочищается", - пояснил замминистра.

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Также Винницкий сообщил, что национальная полиция открыла ряд уголовных производств в отношении должностных лиц высших учебных заведений, которые брали взятки, и что министерство лишило лицензий несколько высших учебных заведений.

"Мы продолжаем борьбу с недобросовестными дельцами, которые дискредитируют высшее образование своими фейковыми "заведениями", которые в 2023-2024 массово зачисляли мужчин призывного возраста (особенно в возрасте 30+ и часто в нарушение лицензионных объемов), абсолютно публично заявляя о своих расценках за такие действия. Такой профанации системы высшего образования МОН терпеть не будет", - подчеркнул чиновник.

Проблема фейковых студентов-уклонистов

Как писал УНИАН, после объявления в Украине мобилизации правительство предоставило студентам право на отсрочку на время обучения. Этой лазейкой воспользовались мужчины, которые стремились избежать призыва. Из-за этого в Украине резко возросло количество студентов-мужчин, особенно среднего возраста. В частности, многие внезапно решили получать второе образование.

Кроме того, резко увеличилось и новоиспеченных аспирантов и магистров, поскольку им тоже предоставляется отсрочка на время обучения.

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