Помощь ВСУ реализуется в рамках проекта "Стальной фронт Рината Ахметова".

Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и пострадавшим от войны 10,6 млрд грн ($300 млн) за почти три года полномасштабного вторжения. Об этом говорится в сообщении SCM Ахметова.

Помощь ВСУ реализуется в рамках проекта "Стальной фронт Рината Ахметова". Силы обороны получают амуницию, автомобили, бронетранспортеры, кареты скорой помощи, тепловизоры, прицелы, рации, средства индивидуальной защиты и прочее.

"Метинвест" Ахметова разработал и поставил более 600 стальных блиндажей для бойцов на передовой. Из собственной стали компания бесплатно изготавливает антидроновую защиту для бронетехники с целью спасения жизней украинских защитников. ДТЭК постоянно оказывает поддержку Вооруженным Силам Украины и гуманитарную помощь.

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Дополнительно 1 млрд грн ($25 млн.) Ринат Ахметов выделил на проект комплексной поддержки защитников Мариуполя и их семей "Сердце Азовстали". В частности, программа "Дома" по обеспечению жильем защитников с инвалидностью стартовала в ноябре 2023 года и по состоянию на конец этого года проект планирует вручить в общей сложности 200 квартир.

Системная гуманитарная помощь предоставляется гражданам в прифронтовых зонах и деоккупированных регионах. Фонд Рината Ахметова с начала войны передал для украинцев 700 тысяч единиц медикаментов, более 13 млн продуктовых наборов с 2014 года. Открыл новые проекты по помощи в реабилитации детей и взрослых, пострадавших от обстрелов.

Системную помощь развитию детского футбола, спортсменам, переселенцам, бойцам Сил обороны Украины и жителям регионов, пострадавших от войны, оказывает и футбольный клуб "Шахтер". Клуб организовал и покрыл все расходы на лечение в США защитника "Азовстали", морпеха Михаила Дианова. Взял на себя организацию лечения и реабилитации тяжело раненного под Авдеевкой бойца Виталия Шумея в Барселоне, бойца и фаната "Шахтера" Евгения Ларченко в Израиле, помогает с реабилитацией брату своего игрока - бойцу ВСУ Богдану Кушу.

"ВСУ - это щит и меч Украины. Каждая защитница и каждый защитник нашей страны - герои, которые бьются за всех украинцев, за европейское будущее Украины, за силу Украины и ее субъектность. Помогать фронту, делать это максимально - честь для нас и часть нашего вклада в общее будущее. Помимо помощи войску мы в SCM продолжаем инвестировать в Украину, создавать и сохранять рабочие места, восстанавливать инфраструктуру, привлекать международное финансирование и партеров - и это другая часть нашего вклада. Верю, что именно в нашем единстве сила", - поздравляет с Днем ВСУ директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко.