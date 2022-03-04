Британия будет использовать особняки российских олигархов для размещения украинских беженцев / фото REUTERS
Великобритания конфискует имущество российских олигархов, если для этого будут правовые основания.
Вице-премьер страны Доминик Рааб заявил, что недвижимость может быть использована для размещения беженцев из Украины, пишет The Times.
"Если у нас есть доказательства и правовая основа, мы это сделаем", - сказал Рааб радио LBC, когда его спросили о возможности конфискации собственности в ответ на вторжение России в Украину.
На вопрос, поддержит ли он использование такой недвижимости для размещения украинских беженцев, он ответил: "Да, абсолютно. Мы рассматриваем все комплексно".