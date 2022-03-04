Сейчас в правительстве Британии идет соответсвующая работа.

Великобритания конфискует имущество российских олигархов, если для этого будут правовые основания.

Вице-премьер страны Доминик Рааб заявил, что недвижимость может быть использована для размещения беженцев из Украины, пишет The Times.

"Если у нас есть доказательства и правовая основа, мы это сделаем", - сказал Рааб радио LBC, когда его спросили о возможности конфискации собственности в ответ на вторжение России в Украину.

На вопрос, поддержит ли он использование такой недвижимости для размещения украинских беженцев, он ответил: "Да, абсолютно. Мы рассматриваем все комплексно".

Вас также могут заинтересовать новости: