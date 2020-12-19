Предстоятель ПЦУ отметил, что пока нет переходного периода, чтобы определиться с единой датой празднования Рождества в Украине.

Православная церковь Украины перейдет на празднование Рождества 25 декабря, когда для этого "созреют", в частности, прихожане.

Об этом сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью Радио Свобода.

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При этом он добавил, что не выступает против такого решения, но только с согласия украинцев.

"И мы знаем четко социологию, которая свидетельствует, что более 60% украинцев против празднования 25 декабря. И мы как церковь опираемся на своих верующих, ибо мы только утверждаемся, как признанная поместная ПЦУ. И если мы сейчас перейдем на новый календарь, то соответственно произойдет еще один определенный раскол", – пояснил митрополит.

Предстоятель ПЦУ отметил, что пока нет переходного периода, чтобы определиться с единой датой празднования Рождества в Украине.

"Когда Церковь созреет, когда верующий народ до этого дозреет, то, конечно, будет принято соответствующее решение", – сказал он, назвав решение "вопросом времени".

"Он (переход) состоится, но когда к этому подойдет сознательно украинский народ, православные верующие и не только православные, другие христиане, потому что все это взаимосвязано между собой. Когда мы увидим, что большинство готово, тогда будет принято общецерковное решение о переходе", – ответил Епифаний.

Уточнять, когда это удастся сделать, он пока не стал.

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Автор: УНИАН