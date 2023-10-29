Захватчики решили создать базу "нелояльных жителей" оккупированных территорий.

Российские захватчики начали массовую проверку украинцев на временно оккупированных территориях. Жителей проверяют на "лояльность" к российскому режиму.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что из-за низкого уровня поддержки оккупации украинцами, россияне решили создать базу "нелояльных жителей" оккупированных территорий.

"Для этого оккупационные администрации начали массовую проверку украинцев. В частности такие мероприятия проходят на временно оккупированных территориях Херсонщины и Луганщины. В рамках "контрдиверсионных действий" россияне проверяют жителей на наличие родственников на свободных территориях Украины и поддерживают ли они с ними связь", – говорится в сообщении.

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Что происходит на оккупированных территориях Украины

На временно оккупированных территориях началась эпидемия COVID-19. Об этом сообщил мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров. Он добавил, что россияне начали проводить вакцинацию, однако от нее гибнут люди. Уже известно о четырех умерших в результате прививки. В целом ситуация в медицине на оккупированной территории напоминает "русскую рулетку".

Тем временем россияне планируют нарастить темпы промывания мозгов украинским детям на временно оккупированных территориях. По данным Центра национального сопротивления, Москва приказала до конца 2023 года увеличить там количество детских и молодежных учреждений, в том числе военно-патриотических.

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