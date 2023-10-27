Россияне хотят провести ряд пропагандистских мероприятий, все из которых – обязательны для посещения.

Российские захватчики планируют нарастить темпы промывания мозгов украинским детям на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях захватчики продолжают политику геноцида направленную на уничтожение самоидентификации целого поколения украинцев. Так, в Москве поставили задачу до конца 2023 года увеличить количество местных, детских и молодежных учреждений, в том числе военно-патриотических. В частности ответственными за милитаризацию украинских детей назначили фонд "Защитник отечества", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках этих планов россияне планируют провести "классные встречи", мероприятия под названиями "Твой герой", "Спасибо, братья". Все они – обязательны для посещения. Кроме того, в рамках пропагандистских мероприятий будет проходить встреча школьников с "ветеранами".

Видео дня

"Также в Москве сформировали пул артистов на гастроли, блогеров для "неформальных" встреч и поставили задачу перед гауляйтерами организовать бесплатные просмотры дешевых пропагандистских фильмов на временно оккупированных территориях", – добавили в Центре сопротивления.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

Представительница общественной организации "Восточная правозащитная группа" Ирина Чаура заявила, что россияне на временно оккупированных территориях требуют от местных жителей получить разрешение на работу. Тех, у кого нет российских паспортов, куда-то депортируют.

Тем временем в оккупированном Крыму начали исчезать российские военные. Это произошло в Джанкое, в результате чего РФ решила перебросить туда подразделения военной полиции. В то же время российским захватчикам приказали передвигаться по городу только в группах.

Вас также могут заинтересовать новости: