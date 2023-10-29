Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявил, что на временно оккупированных территориях Украины началась эпидемия коронавируса. Россияне проводят вакцинацию, однако от нее гибнут люди.
Об этом Федоров сообщил в эфире телемарафона. Он отметил, что захватчики устроили в медицинской сфере на оккупированной территории "русскую рулетку".
"На временно оккупированных территориях продолжаются проблемы с медициной. Сегодня началась эпидемия коронавируса. Но от той вакцины, которую враг вводит нашим жителям, они умирают. Сегодня можем констатировать тот факт, что за последнюю неделю по меньшей мере 4 человека от вакцинации умерли", – добавил Федоров.
Мэр Мелитополя также рассказал о проблеме с врачами. Большинство украинских медиков уехали, поэтому россияне завозят своих. Прежде всего, враг обеспечивает персоналом больницы для военных. В то же время в общественные больницы некоторые категории врачей приезжают из РФ "вахтовым методом".
"С врачом может повезти, а может – нет: наших медиков мало, а хлам из эрэфии едет вахтовым методом деньги заработать", – добавил он в подписи к видео в Телеграм.
Ситуация на оккупированных территориях Украины
Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области россияне перевели в горячее состояние 4 и 5 энергоблоки Запорожской АЭС. В то же время 3-й блок, который находится на ремонте, захватчики хотят собрать.
Кроме того, оккупанты планируют нарастить темпы "зомбирования" украинских детей. Для этого на временно оккупированной территории приказали провести ряд пропагандистских мероприятий и показы фильмов, присутствие на которых обязательно.