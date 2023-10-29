Он отметил, что захватчики устроили в медицинской сфере на оккупированной территории "русскую рулетку".

Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявил, что на временно оккупированных территориях Украины началась эпидемия коронавируса. Россияне проводят вакцинацию, однако от нее гибнут люди.

Об этом Федоров сообщил в эфире телемарафона. Он отметил, что захватчики устроили в медицинской сфере на оккупированной территории "русскую рулетку".

"На временно оккупированных территориях продолжаются проблемы с медициной. Сегодня началась эпидемия коронавируса. Но от той вакцины, которую враг вводит нашим жителям, они умирают. Сегодня можем констатировать тот факт, что за последнюю неделю по меньшей мере 4 человека от вакцинации умерли", – добавил Федоров.

Мэр Мелитополя также рассказал о проблеме с врачами. Большинство украинских медиков уехали, поэтому россияне завозят своих. Прежде всего, враг обеспечивает персоналом больницы для военных. В то же время в общественные больницы некоторые категории врачей приезжают из РФ "вахтовым методом".

"С врачом может повезти, а может – нет: наших медиков мало, а хлам из эрэфии едет вахтовым методом деньги заработать", – добавил он в подписи к видео в Телеграм.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области россияне перевели в горячее состояние 4 и 5 энергоблоки Запорожской АЭС. В то же время 3-й блок, который находится на ремонте, захватчики хотят собрать.

Кроме того, оккупанты планируют нарастить темпы "зомбирования" украинских детей. Для этого на временно оккупированной территории приказали провести ряд пропагандистских мероприятий и показы фильмов, присутствие на которых обязательно.

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