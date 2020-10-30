По словам Вениславского, те гарантии судей КСУ, которые должны были обеспечить осуществление непредвзятого, объективного, честного конституционного судопроизводства, превратились в индульгенцию за любые произвольные действия с их стороны.

Представитель президента Украины в КСУ, народный депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский заявляет, что новый состав Конституционного суда должен оценить «иерархию ценностей», нарушенных нынешним составом суда.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

«Парадоксальность ситуации в том, что те гарантии судей КСУ, которые должны были обеспечить осуществление непредвзятого, объективного, честного конституционного судопроизводства, превратились в индульгенцию за любые произвольные действия со стороны судей КСУ», - заявил он.

По словам Вениславского, поскольку Верховная Рада не может законом прекратить полномочия отдельного судьи, должно быть принято политико-правовое решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Конституционного суда.

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«Далее с соблюдением процедур, предусмотренных действующим законом «О Конституционном Суде Украины», регламентом Верховной Рады, другими нормативно правовыми актами, регламентирующими порядок назначения судей, будет назначен новый состав Конституционного суда Украины, и пусть новый состав КСУ дает оценку конституционности этого закона», - подчеркнул он.

Представитель президента в КС выразил убеждение, что «новый состав Конституционного суда Украины должен оценить иерархию ценностей, которые нарушены нынешним составом КСУ, в том числе ценность прав человека, европейской интеграции Украины, ценность верховенства права, поскольку нарушения судьями судейской этики и совершение действий в условиях конфликта интересов несомненно отрицает верховенство права. Будем ожидать вердикта от нового состава Конституционного суда Украины».

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27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за этого решения НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что в связи с решением КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.

В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Константин Гончаров