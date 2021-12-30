В городе Перечин 21-летняя женщина родила ребенка в автомобиле скорой медицинской помощи. Это ее четвертые роды.
Об этом сообщают в пресс-службе Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи.
Женщина рассказала прибывшим медикам, что у нее уже около двух часов продолжаются схватки. Это ее четвертые роды, на учете у врача она не состояла.
Родовая деятельность началась в тот момент, когда она подошла к автомобилю скорой.
Читайте также"Они нам не нужны": киевлянин выбросил из окна многоэтажки пять щенков"Экстремально стремительные роды требовали немедленного вмешательства медиков. На счету - каждая секунда. Следовательно-фельдшер приняла решение действовать немедленно. Малыш родился в автомобиле "скорой", - говорится в сообщении.
У новорожденного ребенка было двойное обвитие пуповиной шеи, поэтому врачи решили не тратить время на транспортировку женщины.
Мать и новорожденного доставили в родильное отделение Перечинской больницы.
Ранее сообщалось, что во Львове многодетная женщина родила шестнадцатого ребенка.