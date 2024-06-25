По данным правоохранителей, около 700 тысяч граждан владеют оружием.

Динамика наполнения Единого реестра оружия за год его функционирования очень удовлетворительная, наполнение реестра уже дошло до 60%.

Об этом рассказал заместитель Министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в эфире телемарафона. "Владельцев оружия, которые зарегистрированы и учтены в реестре, более 450 тысяч. Владельцев оружия на территории Украины около 700 тысяч. То есть около 60% тем или иным способом уже зашли в реестр, получили информацию и являются учтенными", - пояснил он.

Тимченко добавил, что сейчас в реестре учтено 650 тысяч единиц оружия. "И в целом, согласно учету Национальной полиции, 950 тысяч оружия, которое сегодня учтено на руках у граждан, но еще не в реестре. Самое популярное на руках - это охотничье, гладкоствольное и травматическое оружие, это то что и было в мирное время",- сказал заместитель министра МВД.

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Он отметил, что на сегодня есть несколько вариантов подачи документов на получение права на оружие. Можно зайти в свой Личный кабинет "Единое окно для граждан" для внесения информации лично, а также сделать это через субъект хозяйствования или через органы Национальной полиции.

"У наших граждан есть привычка общаться с работниками полиции, которые работают в разрешительной системе. Таким образом, несмотря на то, что есть возможность подать документы через "Единое окно гражданина" через реестр, граждане в основном продолжают обращаться через органы Нацполиции", - пояснил Тимченко.

Заместитель министра МВД отметил, что говорить о точной статистике по незарегистрированному оружию пока невозможно. По его словам, из-за войны такого оружия становится все больше.

"Нацполиция работает над тем, чтобы это оружие не попадало в мирные места. Выявляются и схроны, и факты нередки, когда граждане держат у себя огнестрельное, именно боевое оружие, которое они привозят из тех зон, где проводятся сегодня боевые действия", - акцентировал Тимченко.

Он добавил, что в Верховной Раде есть законопроект об обороте оружия, который сейчас рассматривается на внешних согласованиях. "Решается вопрос, каким образом именно будет ответственность и учет, и каким образом можно будет сдавать "трофейное" оружие. Сдавать непосредственно через органы полиции или через субъекты хозяйствования. Сейчас этот закон не принят", - отметил он.

Реестр оружия в Украине

Как сообщал УНИАН, в июне прошлого года заработал Единый реестр оружия. Также в Украине планируют создать сервис получения разрешения на оружие в "Дії".

В марте Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о порядке обращения с оружием. МВД и Нацполиция в сотрудничестве с депутатами готовят предложения для улучшения проекта закона ко второму чтению.

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