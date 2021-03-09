Дети тренировались не один год, чтобы воссоздать сказочные сюжеты с помощью песка.

В Виннице школьники установили рекорд, нарисовав за 15 минут 20 сказок.

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Сказки не рассказывали, а рисовали с помощью песочной анимации.

Участие в проектах приняли почти четыре десятка школьников.

Рисовали песком на сцене драмтеатра, увидеть действо можно было онлайн.

Дети тренировались не один год, чтобы воссоздать сказочные сюжеты с помощью песка.

Представители Книги рекордов Украины зафиксировали рекорд.

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Автор: УНИАН