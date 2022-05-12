Цена не остановила бешеный спрос.

Poczta Polska напечатала марки с Владимиром Зеленским ограниченным тиражом.

Об этом сообщает депутат Краковского горсовета Лукаш Вантух, который и стал инициатором создания марки.

Всего изготовили 99 листов по 9 марок на каждом из них. Каждая из марок пронумерована и имеет QR-ссылку.

Цена одной марки - 500 злотых, это около 3,3 тысячи гривен.

"Вся сумма идет на закупку гуманитарной помощи для Украины", - отметил краковский депутат.

Все марки удалось распродать менее чем за сутки.

"Это не заняло много времени. Меньше одного полного дня", - написал Вантух.

Интересно, что одну из марок подарят президенту Владимиру Зеленскому. Также оригинальную марку подарили Львову.

Также примечательно, что была отправлена открытка с этой маркой послу России в Польше Сергею Андрееву. Там написано "Добрый вечер, мы из Украины".

Как писал УНИАН, ранее на благотворительном аукционе от "Prozorro.Продажи" почтовую марку "Русский военный корабль, иди ...!" продали за 5 млн грн.

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