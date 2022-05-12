Poczta Polska напечатала марки с Владимиром Зеленским ограниченным тиражом.
Об этом сообщает депутат Краковского горсовета Лукаш Вантух, который и стал инициатором создания марки.
Всего изготовили 99 листов по 9 марок на каждом из них. Каждая из марок пронумерована и имеет QR-ссылку.
Цена одной марки - 500 злотых, это около 3,3 тысячи гривен.
"Вся сумма идет на закупку гуманитарной помощи для Украины", - отметил краковский депутат.
Все марки удалось распродать менее чем за сутки.
"Это не заняло много времени. Меньше одного полного дня", - написал Вантух.
Интересно, что одну из марок подарят президенту Владимиру Зеленскому. Также оригинальную марку подарили Львову.
Также примечательно, что была отправлена открытка с этой маркой послу России в Польше Сергею Андрееву. Там написано "Добрый вечер, мы из Украины".
Как писал УНИАН, ранее на благотворительном аукционе от "Prozorro.Продажи" почтовую марку "Русский военный корабль, иди ...!" продали за 5 млн грн.