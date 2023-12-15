На видео попал рейд в элитный ресторан "Веранда на Днепре", где, по сообщениям очевидцев, раздавали повестки.

Люди в военной форме с нашивками СБУ и представители ТЦК начали наведываться в элитные заведения Киева, которые раньше до того чувствовали себя более-менее уверенно.

На видео попал рейд в элитный ресторан "Веранда на Днепре", где, по сообщениям очевидцев, раздавали повестки.

В Службе безопасности прокомментировали видео с сотрудниками СБУ в одном из ресторанов Киева, которое распространяют в соцсетях. В пресс-службе сообщили Суспильному, что сотрудники СБУ совместно с подразделениями МВД и миграционной службы проводят в столице "контрдиверсионные меры безопасности" в рамках проверки общественных заведений, которая происходит уже третий день.

Вместе с этим представители ТЦК проводят проверку военнообязанных, которые могут нарушать правила воинского учета.

Рейды ТЦК по заведениям - детали

Представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки заметили в торгово-развлекательных центрах. Военкомы проводили рейды в ТРЦ Львова и Одессы.

Соответствующие видео публикуют местные телеграмм-каналы. В частности, во Львове работу военкомов сняли в ТРЦ "Форум". Отмечается, что рейд там состоялся и в субботу, 9 декабря.

В то же время в Одессе работники ТЦК пришли в ТЦ Fontan Sky, сообщают местные паблики. Также военкомов заметили в одном из спортзалов города.

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