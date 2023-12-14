Во Львове работу военкомов сняли в ТРЦ "Форум".

Представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки заметили в торгово-развлекательных центрах. Военкомы проводили рейды в ТРЦ Львова и Одессы.

Соответствующие видео публикуют местные телеграмм-каналы. В частности, во Львове работу военкомов сняли в ТРЦ "Форум". Отмечается, что рейд там состоялся и в субботу, 9 декабря.

В то же время в Одессе работники ТЦК пришли в ТЦ Fontan Sky, сообщают местные паблики. Также военкомов заметили в одном из спортзалов города.

Ранее сообщалось о работе военкомов по спортзалам – в частности, на Закарпатье и в Днепре.

Мобилизация в Украине: последние новости

В ближайшее время в Украине ожидаются новые инициативы в мобилизации. Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, предложения по этому вопросу будут рассмотрены на заседании Ставки.

Ранее член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Соломия Бобровская прокомментировала задержание мужчин на улицах городов работниками ТЦК. Она подчеркнула, что похищение людей не является допустимым.

Кроме того, Бобровская объяснила, почему мобилизация в городах и селах отличается. По ее словам, это коррупционный фактор. Она также отметила, что жители поселков часто находятся по месту регистрации, однако жителей городов найти сложнее.

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