Оба малыша сейчас живут с бабушками.

Двум малышам, которые уцелели во время расстрела эвакуационной колонны на Харьковщине 25 сентября, нашли опекунов.

Как говорится в сюжете ТСН, теперь дети, чьи родители погибли, когда пытались вывезти их из-под обстрелов, живут с бабушками.

"Семь дней сидели в подвале, просто уже не было сил терпеть, поэтому, вероятно, уехали", – рассказывает Елена Власюк, жительница Купянска-Узлового, бабушка уцелевшего во время обстрела Миши.

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После освобождения Купянск нещадно бомбили оккупанты, поэтому сын Елены вместе с женой и младенцем решил бежать от обстрелов эвакуационной колонной. Но оккупанты почти в упор расстреляли людей из БТР. Тогда 25 человек погибли, двум маленьким детям удалось выжить.

Мише, который из-за оккупантов стал сиротой, всего 1,5 года. Его бабушка рассказывает, что мальчик только начинает говорить, и чаще всего повторяет слово "бах".

"Он говорил "Бах" и убегал. И сейчас говорит "бах, бах", – рассказывает бабушка.

Другого выжившего при обстреле колонны ребенка, 5-летнюю Полину, вместе с Мишей в сгоревшей "Газели" через день нашли люди. Они проезжали мимо и услышали детский плач.

"Ехали мимо, детишек двое... Забрали их, и раненые были, Полина говорит, два-три человека, забрали их", – рассказывает Людмила Потоцкая, жительница Купянска, бабушка маленькой Полины.

Место обстрела находилось в серой зоне, поэтому до 30 сентября украинские правоохранители не имели возможности добраться туда. Только спустя неделю после трагедии Людмила узнала – ее сын, отец Полины, погиб.

"Не верила, думала, жив – до последнего", – признается женщина.

Обстрел эвакуационной колонны на Харьковщине

В начале октября стало известно, что в Купянском районе Харьковской области обнаружили обстрелянную колонну с автомобилями гражданских.

По версии СБУ, шесть стареньких легковушек и один грузовик "ГАЗель" почти в упор расстреляла диверсионно-разведывательная группа оккупантов.

Сначала сообщалось о гибели 24 человек, из которых 13 дети. Впоследствии была обнаружена еще одна жертва – это 75-летняя женщина.

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