Как функционируют вокзалы 11 марта / фото УНИАН, Сергей Чузавков
В Украине из-за вторжения российских войск перестали функционировать порядка 20 вокзалов на Севере, Востоке и на Юге страны, однако большинство из них продолжают работать в условиях военного времени.
Так, по состоянию на 11 марта, перевозчик обслуживает все регионы страны, где это позволяет ситуация. Даже те, где ведутся боевые действия, пишет "УЗ" в телеграме.
Фото Укрзализныця
Кроме того, "Укрзализныця" запускает новый онлайн-сервис для своих пассажиров с актуальной информацией о:
- эвакуационных рейсах;
- международных маршрутах;
- работе вокзалов;
- очередях на пунктах пересечения границ со странами Европейского Союза.
Компания также ежедневно обновляет информацию о дополнительных рейсах по Украине и за границу. График движения эвакуационных рейсов на 11 марта вы можете найти здесь.