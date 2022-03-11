Как функционируют вокзалы 11 марта / фото УНИАН, Сергей Чузавков

В Украине из-за вторжения российских войск перестали функционировать порядка 20 вокзалов на Севере, Востоке и на Юге страны, однако большинство из них продолжают работать в условиях военного времени.

Так, по состоянию на 11 марта, перевозчик обслуживает все регионы страны, где это позволяет ситуация.  Даже те, где ведутся боевые действия, пишет "УЗ" в телеграме.

Фото Укрзализныця

Кроме того, "Укрзализныця" запускает новый онлайн-сервис для своих пассажиров с актуальной информацией о:

  • эвакуационных рейсах;
  • международных маршрутах;
  • работе вокзалов;
  • очередях на пунктах пересечения границ со странами Европейского Союза.

Компания также ежедневно обновляет информацию о дополнительных рейсах по Украине и за границу. График движения эвакуационных рейсов на 11 марта вы можете найти здесь.

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