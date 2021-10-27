В украинских супермаркетах обманывают покупателей. Для этого мошенники используют несколько хитрых схем, о которых многие могут даже не подозревать. Обвес, продажа "просрочки" и лживые скидки - украинцы теряют деньги, не подозревая об этом.
Список хитростей, к которым прибегают супермаркеты Украины, раскрыл "Обозреватель".
Отмечается, что такие схемы применяются не только в супермаркетах, которые позиционируют себя как "экономные". Покупателей могут обманывать и в магазинах с премиум-продуктами.
Обман покупателей на кассе
В супермаркетах нередко покупатели сталкиваются с проблемой: на ценнике товара указана одна стоимость, а в чеке - другая. Помимо этого, продукты, которые взвешиваются, могут "переоцениваться" прямо на кассе. Супермаркеты могут вносить в систему более высокую стоимость, а на ценниках остаются более выгодные цифры.
Читайте также"Новая почта" предупредила о новой мошеннической схеме: что нельзя делатьТакже кассиры часто пользуются хитростью со сдачей. Они могут сказать, что у них якобы не хватает мелочи, поэтому они "будут должны" 50 или 10 копеек. Конечно же, никто такой долг не вернет, а с десятков покупателей прибыль получается довольно неплохой. Также в чеке могут "случайно" появляться дополнительные товары. Невнимательный покупатель может оплатить товары которые он даже не увидит.
Обман на лживых скидках
В некоторых супермаркетах специально завышают цены на товары, после чего объявляют о "щедрых" скидках. Покупатели не просто обманываются ложной экономией, они еще и переплачивают.
Помимо этого, иногда товары со скидкой могут быть даже опасными. Нередко супермаркеты уценивают продукты с истекающим сроком годности.
Как покупателей обманывают на весе товара
В супермаркетах могут "подкручивать" весы, из-за чего покупатель даже не поймет, что он переплачивает. Помимо этого, некоторые торговые сети не учитывают вес тары и вынуждают украинцев платить не только за сам товар, а еще и за его упаковку. К примеру, емкость для сухофруктов, которые стоят 500 гривень за килограмм, может обойтись даже в 50 грн.
Иногда в обмане с весом виновны не супермаркеты, а производители. Так, завод может расфасовать продукт в упаковки и указать одну граммовку, а по факту там будет заметный недовес.
Обман на "просрочке"
Закон Украины запрещает продавать просроченные товары, однако во многих супермаркетах можно легко найти продукты с истекшим сроком годности. Нечестные продавцы клеят на такую "просрочку" новые стикера и прячут маркировку о дате изготовления, также они могут уценивать такие товары и предлагать покупателям якобы экономные и выгодные скидки.
Поэтому, покупателям стоит быть внимательными. Важно всегда смотреть на дату изготовления товаров, сравнивать цены, проверять чеки и не доверять кричащим о скидках ценникам.
Ранее УНИАН уже сообщал, что украинцев предупредили о мошеннической схеме с приложением для такси.
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