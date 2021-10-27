Иногда в обмане виновны не супермаркеты, а производители товаров.

В украинских супермаркетах обманывают покупателей. Для этого мошенники используют несколько хитрых схем, о которых многие могут даже не подозревать. Обвес, продажа "просрочки" и лживые скидки - украинцы теряют деньги, не подозревая об этом.

Список хитростей, к которым прибегают супермаркеты Украины, раскрыл "Обозреватель".

Отмечается, что такие схемы применяются не только в супермаркетах, которые позиционируют себя как "экономные". Покупателей могут обманывать и в магазинах с премиум-продуктами.

Обман покупателей на кассе

В супермаркетах нередко покупатели сталкиваются с проблемой: на ценнике товара указана одна стоимость, а в чеке - другая. Помимо этого, продукты, которые взвешиваются, могут "переоцениваться" прямо на кассе. Супермаркеты могут вносить в систему более высокую стоимость, а на ценниках остаются более выгодные цифры.

Читайте также"Новая почта" предупредила о новой мошеннической схеме: что нельзя делатьТакже кассиры часто пользуются хитростью со сдачей. Они могут сказать, что у них якобы не хватает мелочи, поэтому они "будут должны" 50 или 10 копеек. Конечно же, никто такой долг не вернет, а с десятков покупателей прибыль получается довольно неплохой. Также в чеке могут "случайно" появляться дополнительные товары. Невнимательный покупатель может оплатить товары которые он даже не увидит.

Обман на лживых скидках

В некоторых супермаркетах специально завышают цены на товары, после чего объявляют о "щедрых" скидках. Покупатели не просто обманываются ложной экономией, они еще и переплачивают.

Помимо этого, иногда товары со скидкой могут быть даже опасными. Нередко супермаркеты уценивают продукты с истекающим сроком годности.

Как покупателей обманывают на весе товара

В супермаркетах могут "подкручивать" весы, из-за чего покупатель даже не поймет, что он переплачивает. Помимо этого, некоторые торговые сети не учитывают вес тары и вынуждают украинцев платить не только за сам товар, а еще и за его упаковку. К примеру, емкость для сухофруктов, которые стоят 500 гривень за килограмм, может обойтись даже в 50 грн.

Иногда в обмане с весом виновны не супермаркеты, а производители. Так, завод может расфасовать продукт в упаковки и указать одну граммовку, а по факту там будет заметный недовес.

Обман на "просрочке"

Закон Украины запрещает продавать просроченные товары, однако во многих супермаркетах можно легко найти продукты с истекшим сроком годности. Нечестные продавцы клеят на такую "просрочку" новые стикера и прячут маркировку о дате изготовления, также они могут уценивать такие товары и предлагать покупателям якобы экономные и выгодные скидки.

Поэтому, покупателям стоит быть внимательными. Важно всегда смотреть на дату изготовления товаров, сравнивать цены, проверять чеки и не доверять кричащим о скидках ценникам.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинцев предупредили о мошеннической схеме с приложением для такси.

Также вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко