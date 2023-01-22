СБУ будет привлечена к расследованию утечки в СМИ данных контрактов Минобороны с поставщиками услуг питания для военных. Об этом в комментарии "Українським Новинам" заявил народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Геннадий Касай.

"Комитет будет завтра собираться, и будет присутствовать министр обороны. Я сегодня читал, что Минобороны будут обращаться в правоохранительные органы, в частности, и в СБУ относительно вопроса, что они видят в этом вопросе (публикации в СМИ оригиналов закрытых контрактов МО и обвинения в адрес Минобороны в закупках услуг питания якобы по завышенным ценам) предательство", – сказал нардеп.

По его мнению, информация в контрактах может быть использована врагом – такие документы закрыты, согласно требованиям военного времени, так как содержат сведения о воинских частях, их адресах, а также данные о стоимости услуг.

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"Действительно эта информация не должна быть публичной. Поэтому будем в этом вопросе тоже разбираться, сто процентов. Вопрос актуален", - подчеркнул Касай.

Именно поэтому в изучение ситуации будут привлекаться СБУ, пояснил он. Это произойдет в ходе ближайших заседаний профильного комитета.

"Привлечем и выслушаем наши правоохранительные органы и СБУ, которое в этом процессе тоже должно разобраться", – резюмировал Касай.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников обратился к Председателю Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке с просьбой безотлагательно провести заседание Комитета и расследовать выявленные в СМИ данные.

В Минобороны также заявили, что обнародованные данные пищевых контрактов распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение.