В Украине введен трудовой договор с нефиксированным рабочим временем.

Верховная Рада приняла в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования некоторых нестандартных форм занятости".

Как сообщается на сайте парламента, за соответствующий законопроект №5161 проголосовали 269 народных депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что его целью является введение новой особой формы трудового договора – трудовой договор с нефиксированным рабочим временем.

"В соответствии с условиями такого договора обязанность работника выполнять работу возникает исключительно при условии предоставления собственником или уполномоченным им органом доступной работы, без гарантий того, что такая работа будет предоставляться постоянно. Использование трудового договора с нефиксированным рабочим временем усиливает мобильность работника, дает большую свободу выбора в реализации права на труд, а также создает удобный механизм легализации работы фрилансеров, которые предпочитают выполнению краткосрочных проектов и не ограничиваются выполнением работ у одного заказчика", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что количество трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем у одного работодателя не может превышать 10 процентов общего количества трудовых договоров, стороной которых является этот работодатель.

"Установление законодательного лимита на количество таких договоров у одного работодателя и на минимальную продолжительность рабочего времени работника, который выполняет работу на основании такого трудового договора способствует защите работника от потенциальных злоупотреблений со стороны работодателя. Кроме этого, не ограничиваются и все остальные трудовые права работников, работающих по такому трудовому договору", - говорится в пояснительной записке.

Фрилансеры в Украине: что предусматривает закон

Закон также предусматривает, что работодатель не может запрещать или создавать препятствия работнику, который выполняет работу на основании трудового договора с нефиксированным рабочим временем, выполнять работу по другому трудовому договору у другого работодателя.

"Трудовой договор с нефиксированным рабочим временем должен содержать способ и срок уведомления работника о наличие работы, способ и срок уведомления от работника о готовности приступить к работе, интервалы, в которые от работника могут требовать работать (базовые часы и дни)", - говорится в пояснительной записке.

Заработная плата выплачивается работнику, выполняющему работу на основании трудового договора с нефиксированным рабочим временем, за фактически отработанное время. То есть работник сможет отказаться от выполнения работы, если работодатель потребует выполнения работы вне базовых дней и часов или если он будет уведомлен о наличии работы с нарушением минимальных сроков определенных трудовым договором с нефиксированным рабочим временем. Если работник в течение календарного месяца будет выполнять работу менее 8 часов, ему должна быть выплачена заработная плата не менее чем за восемь часов работы.

Трудовые договоры с нефиксированным рабочим временем внедряются как альтернатива договорам гражданско-правового характера. Работник сможет сочетать легальную работу у нескольких работодателей и при этом иметь базовые социальные гарантии (обеспечения больничными, отпусками, достаточным уровнем заработной платы и т. п.).

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