Политик призвала относиться к таким людям с категорическим неприятием.

Бывший народный депутат и политический деятель Ирина Фарион резко прокомментировала скандал вокруг русскоязычного такстиста из Киева. В эфире телеканала NTA она заявила, что таких людей, как этот таксист, стоит отправить в штраф-батальон и утилизировать.

"Для таких создать бы немедленно штраф-батальон. Чтобы этот штраф-батальон сразу командировать на нулевую позицию, они бы окопы для наших святых солдат рыли. Были бы этим заслоном для наших героев. Потому что такие люди заслуживают только одного – полную утилизацию. Мы к ним не можем иметь ни малейшего уважения. И эта фирма такси в моем восприятии перестала существовать. Потому что как это сотворение, в такой одежде можно было взять на работу", – заявила Фарион.

Политик также назвала таких людей "пометом" и призвала относиться к ним с категорическим неприятием.

"Если мы в обществе будем демонстрировать агрессивное и категорическое неприятие такого помета, он никогда свои рты не откроет", – добавила она.

Языковой скандал с таксистом в Киеве - что надо знать

Накануне в Сети разгорелся скандал вокруг киевского таксиста, который отказался обслуживать пассажиров на украинском языке, а на вопрос о том, почему не пользуется государственным, называет пассажиров "больные люди". На видео с места можно увидеть, как водитель сервиса Bolt достает из багажника вещи пассажирок и требует, чтобы они вышли из такси.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, комментируя инцидент, заявил, что водителю "не удастся избежать наказания". Вскоре стало известно, что мужчину уволили.

Инцидент спровоцировал спор между экс-советником Офиса президента Алексеем Арестовичем и блогером и волонтером Сергеем Стерненко.

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