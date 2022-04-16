Бойцы британской специальной воздушной службы (SAS) обучали украинских военных пользоваться ПТРК NLAW.

Британский спецназ возобновил подготовку военных Украины в Киеве и его окрестностях.

Об этом The Times рассказали украинские офицеры.

Так, по словам капитана Юрия Мироненко, около двух недель назад бойцы британской специальной воздушной службы (SAS) в Киеве обучали военных пользоваться ПТРК NLAW.

Офицеры двух батальонов прошли военную подготовку в британских спецподразделениях, одну - на прошлой неделе, а другую - неделю назад.

Минобороны Британии отказалось подтверждать информацию украинских командиров, ссылаясь на решение не комментировать подобные операции

Инструкторы из Британии ранее уже работали с украинскими военнослужащими, но в середине февраля Минобороны королевства их отозвало. В ведомстве тогда заявили, что в случае конфликта России и Украины британцы не будут участвовать в боях.

Напомним, в марте российская армия нанесла авиаудар по Яворовскому полигону - Международном центре миротворчества и безопасности. Тогда погибли девять героев, есть десятки пострадавших.

"Россия атаковала Международный центр миротворчества и безопасности возле Львова. Там работают иностранные инструкторы. Информация о жертвах уточняется. Это новая террористическая атака на мир и безопасность у границы ЕС - НАТО. Необходимо принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо", - подчеркнул министр обороны Украины Алексей Резников.

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