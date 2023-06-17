В полиции заявили, что уже проверяли деятельность этих "волонтеров".

Так называемые "военные волонтеры", фигурирующие в расследовании "Военного курьера", продолжают собирать деньги в центре Киева, рассказал на своей странице в Facebook директор департамента устойчивого развития и внутренних коммуникаций "Укрзалізниці" Игорь Котелянец.

По его словам, он заметил одного из фигурантов расследования, когда шел по Крещатику, узнал много новой информации об их сомнительной деятельности и вызвал на место полицию.

В частности, Котелянец выяснил, что:

Видео дня

эти люди представляются волонтерами Благотворительного Фонда "Спаси родную страну", утверждая, что собирают деньги на спасение людей в Херсоне;

официального сайта организации и страниц в соцсетях, где публикуются отчеты о сборах и прочая информация, у них нет;

отсутствуют у "волонтеров" и документы, подтверждающие их работу на фонд, а также, собственно, регистрационные документы фонда, отчеты и т.д.;

на их столе есть распечатанные "благодарности", одна из них - от подразделения ВСУ, однако внизу возле подписи стоит печать "Министерство юстиции Украины", а другая и вовсе от Херсонской епархии московской церкви;

в госреестре есть информация о существовании такого фонда с данными, обновленными 15 мая 2023 года, но, позвонив по номеру фонда, автоответчик сказал, что такого номера не существует.

Позвонив в полицию и сообщив об этом, Котелянец услышал от правоохранителей, что "их уже проверяли и у волонтеров есть все лицензии". После уточнения, какие именно, полицейские согласились приехать на вызов, однако через 40 минут так никто и не приехал. При повторном обращении полиция приехала через 3 минуты, однако "волонтеры" перебивали и перекрикивали топ-менеджера, не давая ему ничего рассказать.

"Тем не менее, заявление написал на месте и успел провести информационную работу с десятком ситуативных донаторов, которые вот-вот были готовы расстаться с деньгами. Я не знаю, являются ли эти люди мошенниками. У меня есть фактаж, который я получил, и хочу сказать всем, кто меня читает, что, зная это, я бы не донатил таким "фондам" и "волонтерам". Донатить нужно своим: проверенным, официальным, открытым, прозрачным, подотчетным. Буду ждать реакции полиции, которая, на мой взгляд, не очень охотно замечает деятельность таких "волонтеров" и "военных" в центре города", - подытожил Котелянец.

Псевдоволонтеры собирают деньги на ВСУ в центре Киева - что сообщалось

Как писал УНИАН, в центре Киева группа людей, одетых в камуфляж, вот уже несколько месяцев собирает пожертвования якобы на помощь ВСУ. При этом в ВСУ от так называемого благотворительного фонда помощь не получали.

Отмечалось, что каждый такой "волонтер" получает 800-1000 гривень в день. Сбором пожертвований якобы на ВСУ занимается так называемый благотворительный Фонд "Спаси родную страну", основателем которого является киевлянин Николай Осаула, который любит дорогие машины и быструю езду, брендовые вещи и хорошо посидеть с друзьями.