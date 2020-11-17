Нескольких участников неудавшегося штурма парламента задержала полиция.

Предприниматели, которые сегодня протестовали под стенами Верховной Рады, завершили акцию и начали расходиться.

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Как передает корреспондент УНИАН, произошло это после того, как они услышали, что законопроект об отсрочке обязательного введения кассовых аппаратов рассмотрят в парламенте 4 декабря.

Также протестующие приняли решение поставить на паузу протесты до этого дня.

Нескольких участников неудавшегося штурма Верховной Рады задержала полиция.

Что известно о протестах 17 ноября

Сегодня физлица-предприниматели проводили под Верховной Радой многотысячный митинг с требованием отменить фискализацию бизнеса, а также отменить карантин выходного дня.

4 ноября парламент не смог принять законопроект, которым предлагалось отсрочить использование кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги «на вынос»), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и т.п.

Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

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Автор: Богдан Слуцкий