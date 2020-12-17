Участники акции протеста в частности требуют отменить карантин для малого и микробизнеса.

На Майдане Незалежности продолжается протест предпринимателей.

Читайте такжеПротесты ФОПов: Зеленский создает координационный совет для разрешения ситуацииКак пишет Telegram-канал "Сегодня", Около сотни митингующих остались там на всю ночь. Прекращать митинг предприниматели не собираются.

"У нас вахтовым методом со всех регионов приезжают, сейчас будет ротация. Ночью оставалось 100 человек стандартно, а днем будет больше, сейчас посмотрим", – рассказал лидер движения SaveФОП Сергей Доротич.

Протесты предпринимателей в Киеве: что происходит

15 декабря в центре Киева на Майдане Незалежности началась акция протеста представителей движения SaveФОП, которые требовали отменить карантин для малого и микробизнеса и принять законопроекты № 3853-1 (2), № 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Правоохранители снесли палатки ФЛП на Майдане, произошла стычка с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. По данным пресс-службы полиции Киева, во время акции в центре Киева пострадали около 40 правоохранителей.

16 декабря акция предпринимателей на Майдане продолжилась. Они заявили о намерении проводить ее мирным путем.

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Автор: Катерина Шварц