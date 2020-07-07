"Не научился быть хорошим": в Англии хозяин бросил на улице престарелого пса, оставив записку (фото)

Организация по отлову бездомных собак разыскивает мужчину.

В английской деревне Апчерч, графство Кент, хозяин бросил на улице черного лабрадора и написал бездушную записку.

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Отмечается, что собака была привязана к воротам отеля для животных.

Рядом с питомцем нашли записку: «Пожалуйста, не могли бы вы взять меня к себе. Мой хозяин бросил меня после десяти лет совместной жизни, поскольку я не научился быть хорошим и меня вернули туда, где когда-то нашли. Спасибо, что присмотрите за мной. И простите за неудобства».

Организация по отлову бездомных собак попросила любого, кто знает этого пса или его владельца, выйти на связь: «Пока собака будет находиться под нашим присмотром».

Муниципальный совет Суэйла занимается поисками хозяина лабрадора. «Если хозяин не справляется с уходом за своим питомцем, это не лучший способ решить проблему. Поиск нового дома – крайний шаг, но нельзя это делать подобным методом».

Ранее УНИАН писал, как в США лабрадор получил звание почетного доктора наук.

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