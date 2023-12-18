Российским спецслужбам и их агентам нужна информация о планах командования на фронте, отметил аналитик.

Найдена "прослушка" в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, и этот инцидент обрастает подробностями.

В условиях войны для России важно знать планы украинского командования, получить информацию, об этом военно-политический эксперт Александр Мусиенко сказал в эфире телемарафона, комментируя ситуацию с "прослушкой" в кабинете Залужного. Он отметил, что такие инциденты могут случаться, когда страна воюет. "Россия заинтересована в том, чтобы получить доступ непосредственно к планам, обсуждениям. Это всегда во всех войнах было так", - заявил эксперт.

Мусиенко отметил, что следствие должно установить, кто имел доступ к тем помещениям, как это могло случиться. "Сейчас должно следствие установить, потому что, очевидно, об этом помещении знали, следовательно, сужается круг лиц. В нынешних условиях далеко не все знают даже военные, и не все военные имеют доступ непосредственно к определенным объектам, где находится командование. И это правильно, потому что это требования безопасности. И соответственно эти пункты меняются, конечно, есть круг лиц, которые об этом знают. Очевидно, этот круг лиц мог что-то знать, те, кто охранял", - добавил эксперт.

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Он отмечает, что установление "прослушки" в первую очередь выгодно именно российским спецслужбам и их агентуре, чтобы проникать и получать информацию о том, что будет говорить командующий, поскольку речь пойдет о проведении боевых действий, о планах.

Мусиенко сказал, что именно военная контрразведка, у которой сегодня профессиональный праздник, должна выявлять вражеских шпионов и раскрывать вражескую подрывную деятельность, что очень важно в условиях войны. "Именно они и ответственны за контрразведывательное обеспечение как Генерального штаба, так и главнокомандующего и вообще украинской армии", - добавил он.

В центре внимания Залужный - новости о "прослушке"

Как сообщал УНИАН, Валерий Залужный подтвердил, что вчера, 17 декабря, найдено средство для прослушивания, которое должно было сегодня использоваться им в 7 часов утра для встречи. При этом отметил, что "прослушка" была не в одном месте.

По его словам, это помещение использовалось и раньше, но долгое время было не привлечено для работы. Он сомневается, что в этом кабинете могла озвучиваться информация, являющаяся государственной тайной.

Сегодня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что устройства для прослушивания были установлены в кабинетах, предназначенных для работы главнокомандующего ВСУ и работников аппарата обеспечения его деятельности. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство.

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