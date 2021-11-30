В центре Киева 1 декабря возможны ограничения движения транспорта из-за массовых мероприятий.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в социальной сети Facebook.
В частности, в связи с проведением массовых мероприятий 1 декабря в течение дня возможно ограничение движения транспорта в столице на следующих улицах:
- Крещатик;
- Михайловская;
- Шелковичная;
- Лютеранская;
- Круглоуниверситетская;
- Архитектора Городецкого;
- Заньковецкой;
- Садовая;
- Институтская;
- Липская.
В полиции просят водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.
Вероятно, ситуацию на дорогах в среду осложнит снег, который вместе с дождем прогнозируют синоптики на утро первого дня зимы.
Подготовка "госпереворота" и протесты 1 декабря
Как сообщал УНИАН, 26 ноября на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины" Владимир Зеленский заявил о имеющейся информации относительно обсуждения между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в совершении государственного переворота в Украине. По словам президента, госпереворот планируют на 1-2 декабря.
Служба безопасности Украины расследует производство по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.
Ранее на 1 декабря акции протеста анонсировали некоторые политические организации. Также в этот день в парламенте ожидается выступление президента Владимира Зеленского.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что, по информации Службы государственной охраны, завтра подходы к Верховной Раде будут заблокированы митингующими.