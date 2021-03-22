По состоянию на утро понедельника, 15 марта, ситуация с дорожным движением в Киеве осложнена.
Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
Движение затруднено на бульваре Шевченко, улице Бассейной и Большой Васильковской. Также «тянучка» образовалась на Набережно-Крещатицкой и Петровской аллее.
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Трудная ситуация в связи с ремонтом дороги остается и в районе Индустриального моста. Пробка тянется от самого Национального авиационного университета.
Традиционно для утра понедельника замерло движение на проспекте Победы в районе станций метро Житомирская и Святошин.
Пробка в обе стороны также образовалась на проспекте Лобановского.
На мостах столицы затруднений с движением практически не наблюдается. Только на Пивденном мосту есть небольшая тянучка в сторону Правого берега.
Главные новости Украины и мира на утро 22 марта
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