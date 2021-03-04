На многих улицах Киева сегодня наблюдается достаточно плотное движение, которое привело к образованию пробок.

По состоянию на утро, 4 марта, в центре и окрестностях Киева наблюдаются многочисленные пробки.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Читайте такжеГлавные новости Украины 4 марта: более 10 тысяч новых инфицированных коронавирусом и первые случаи "британского" штамма

Пробки образовались на Северном мосту в сторону правого берега, мосту Метро в районе Русановского моста и частично захватили одну из полос моста Патона и Дарницкого моста. В то же время проезд по Пивденному мосту практически свободен.

На выездах с левого в направлении правого берега уплотнен автомобильный трафик по проспекту Романа Шухевича, бульваре Перова, Броварскому проспекту, Русановской набережной.

Длинный затор тянется по проспекту Освободителей в сторону Броварского проспекта, задержка движения наблюдается по Братиславской, Миропольской, Кубанской Украины, Киото, Попудренко, Андрея Малышко, Гната Хоткевича, проспекта Бажана, Днепровской набережной, Григория Ващенко, Центральной.

Автомобильный поток в сторону правого берега образовал на выездах с мостов к центру столицы пробки. Движение транспорта практически остановилось на Набережном шоссе из-за ДТП в районе пешеходного моста, Надднепрянском шоссе.

Многочисленные пробки – на Набережно-Крещатицкой, Гаванском мосту, Набережно-Рыбальской, Владимирскому спуску, Михаила Грушевского, Садовой, Крещатике, Трехсвятительской, Игоревской, Малоподвальной, Большой Житомирской, Прорезной, бульваре Тараса Шевченко, Бассейной, Николая Гринченко, Ивана Федорова, проспекте Победы.

На въездах в Киев тоже тянется поток автомобилей. В частности, из Софиевской Борщаговки, Петропавловской Борщаговки, а также по Кольцевой дороге в Святошинском районе.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинуть город либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

День поездки. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

Главные новости Украины и мира на утро 4 марта

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН