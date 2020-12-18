Для усиления работы бригад экстренной медпомощи сейчас закупают дополнительные машины.

В Министерстве здравоохранения разъяснили новые подходы к принципам организации выездов по вызовам бригад экстренной (скорой) медпомощи.

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Как передает корреспондент УНИАН, заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк сегодня во время онлайн-брифинга прокомментировала новые нормативы в работе бригад экстренной медпомощи, которые определены в постановлении правительства от 16 декабря.

Как отметила Садовьяк, этим документом отменено разделение граждан Украины на сельских и городских жителей. «Потому что неотложные состояния протекают одинаково у жителя как села, так и города. Поэтому в этом постановлении задействован совсем другой принцип. Что касается целевого времени проезда бригады экстренной медпомощи, то он определяется не по территориальной принадлежности, а по приоритетному состоянию пациента», - подчеркнула она.

По словам заместителя министра, предусмотрено до 10 мин для прибытия бригады к пациенту в критическом состоянии.

«Какое это критическое состояние? К примеру, это остановка дыхания, это массивное кровотечение, это то состояние, которое угрожает здоровью и, в первую очередь, жизни пациента», - сказала Садовьяк.

«До 20 мин - это экстренный случай, когда несвоевременное предоставление медпомощи может привести к резкому ухудшению состояния здоровья. Это например, нарушение сознания, подозрение на инфаркт или инсульт», - пояснила замминистра.

Кроме того, отметила она, что в постановлении Кабинета министров есть еще две категории вызовов.

«Неэкстренный вызов, который предусматривает, что пациент не находится в неотложном состоянии, но требует осмотра медицинским работникаом. Например повышение артериального давления, но которое не несет угрожающих состояний. Или например, подозрение на пневмонию. В таком случае диспетчер может сообщить семейному врачу о таком обращении на станцию ​​экстренной медпомощи, может передать этот вызов в Центр первичной медико-санитарной помощи. Или, если нет возможности по тем или иным причинам осмотреть пациента, то бригада экстренной медпомощи к вам выедет, но это будет в течение определенного периода, и это не будет выполнять бригада, выполняющая экстренные и критические случаи», - сообщила Садовьяк.

По ее словам, также выделены непрофильные вызовы. «К ним относятся такие состояния, которые не требуют непосредственного осмотра врача. И диспетчер может дать совет дистанционно, привлекая врача экстренной медпомощи, или предложить обратиться к семейному врачу», - сказала Садовьяк.

Она отметила, что есть понимание того, что обеспечение таких нормативов и установление их выполнения не на 100% повлияет на своевременное прибытие бригады экстренной медпомощи, так как для этого нужен еще ряд других факторов.

«Поэтому Минздрав работает над улучшением материально-технической базы, а именно над обновлением автомобильного парка. И мы уже в ожидании завершения процедуры закупки машин для станции скорой помощи. Конечно это усилит и даст возможность нашим бригадам доезжать быстрее и выполнять эти нормативы, которые я озвучила», - сказала Садовьяк, не уточнив, о каком количестве новых машин идет речь.

Новые критерии вызова скорой в Украине

16 декабря Кабинет министров на своем заседании принял решение о нормативе прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия.

Отныне норматив прибытия медицинских бригад к пациентам с критическим состоянием должен составлять 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру.

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Автор: Инна Андалицкая