В сети бурно обсуждают ролик, речь в котором идет о весьма необычной технологии. Главным посылом видео выступает техническая возможность превратить человека… в слона. Звучит более чем странно — именно поэтому мы предприняли попытку докопаться до сути видеоряда.

В первую очередь, мы пытаемся понять, кто является автором этой идеи. Вопросы также вызывает смысловая нагрузка вышедшего ролика. С одной стороны, похоже на розыгрыш. С другой, с момента достаточно громкого инфоповода прошло достаточно времени — вероятно, настало время для новости, оглушительной по своим масштабам.

Возможно, в ролике проводится аналогия с известным крылатым выражением «Довольный, как слон»? Конечно же, так повелось от того, что в шутливой форме мы сравниваем человека с огромным животным. Таким образом мы многократно усиливаем описание эмоции наслаждения. Видимо, создатели обсуждаемой «технологии» слишком буквально восприняли эту поговорку.

Никто пока не знает, что это за технология превращения людей в слонов, но надеемся, что уже совсем скоро она раскроет свой секрет. Все мы с нетерпением ждём, когда сможем понять — это вымысел или наши предстоящие реалии? Оставайтесь с нами, чтобы первыми узнать в чём тут дело.

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Автор: УНИАН